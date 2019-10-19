"Вашингтон" – "Рейнджерс". Бучневич забросил первую шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой "Вашингтон Кэпиталз" забросил первую шайбу в сезоне.

Бучневич сделал счет 1:1 в игре на 13-й минуте первого периода. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба. Открыл счет в игре форвард "Кэпиталз" Ти Джей Оши.

Для россиянина эта шайба стала 44-й в НХЛ. Теперь на его счету 105 (44+61) очков в 184 играх лиги.