К Земле приближается крупный астероид

Центр исследования околоземных объектов NASA сообщает, что к Земле летит астероид размером до 1 километра.

Космический объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября. Угрозы для нашей планеты он не представляет, так как пройдет от нее на расстоянии, равном 16 расстояниям от Земли до Луны, передает РИА Новости.

Приближающийся к земле астероид относится к группе "Аполлонов", он был открыт 18 апреля 1998 года.