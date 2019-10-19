Голы Бучневича и Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения "Вашингтону"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан-Арены" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

У победителей встречи дубль оформил Ти Джей Оши (3-я, 50-я минуты), а также по разу отличились Михал Кемпны (16), Ник Дауд (24) и Гарнет Хэтэуэй (20, ПВ), а у гостей шайбы забросили россияне Павел Бучневич (13) и Артемий Панарин (37).

Российские хоккеисты хозяев льда Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной голевой передаче, а их одноклубник Джон Карлсон – три передачи.

"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти играх и с 12 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Рейнджерс" в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе четыре очка. Для команды из Нью-Йорка это поражение стало третьим кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в понедельник, 21 октября, на выезде сыграет с "Чикаго", а "рейнджеры" днем ранее примут "Ванкувер".