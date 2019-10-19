Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 6 человек

По предварительным данным. В результате прорыва дамбы в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края погибли шесть человек, 14 пострадали. Судьба еще десяти человек неизвестна.

Как сообщалось, разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в ночь на субботу, 19 октября. Хлынувшая в промыв вода затопила два общежития временного типа, расположенных в рабочем поселке, напоминает ТАСС.

К месту происшествия направлены аварийно-спасательные службы и сотрудники полиции. Аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолетов Сибирского спасательного центра приведены в состояние готовности.

В настоящее время МЧС России усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы, сейчас она достигла 270 человек. К работам привлечены около 50 единиц техники. Поисковую операцию на месте ЧП ведет вертолет, в ближайшее время ожидается вылет еще двух бортов.