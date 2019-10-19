"Питтсбург" без Малкина одержал волевую победу над "Далласом"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" на льду домашней "PPG Paints Арены" обыграл команду "Даллас Старз" со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

У победителей встречи дубль оформил Крис Летанг (46-я, 60-я минуты), а также отличились Джаред Макканн (38) и Патрик Хернквист (51), а у гостей шайбы забросил Роопе Хинц (26) и Йон Клингберг (53).

Стоит отметить, что нападающий хозяев льда Евгений Малкин из-за травмы нижней части тела участие в матче не принимал, россиянин получил повреждение, споткнувшись об одноклубника, в игре с "Коламбус Блю Джекетс".

"Питтсбург" одержал пятую победу кряду и с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Даллас", потерпевший восьмое поражение в последних девяти играх, расположился на 14-й строчке на Западе, имея в активе три очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Пингвинз" в воскресенье, 20 октября, примут "Вегас", а "Старз" в тот же день на выезде сыграют с "Филадельфией".