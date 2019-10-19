Беспорядки в Барселоне: около ста пострадавших

Почти 90 человек пострадали, около 30-ти были задержаны в ходе протестов в Каталонии. Там в пятницу началась всеобщая забастовка. Самые ожесточенные столкновения между сторонниками независимости региона и полицейскими – в Барселоне. Там правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и – впервые за время митингов — водомёты.

Протесты началась в понедельник, после решения верховного суда Испании, напоминает телеканал "Россия 24". Он приговорил каталонских политиков, которые два года назад организовали референдум о независимости региона, к тюремным срокам – до 13-ти лет. Проведение того референдума Мадрид назвал незаконным, результаты признали недействительными.