В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов. В преддверие визита в аппарате правительства сообщили, что строительство сербского участка "Турецкого потока" идет по плану и завершится к концу года. Кроме того, обсуждается с Софией и вопрос поставок самолетов "Сухой Суперджет".

Перед поездкой Дмитрий Медведев дал интервью сербскому изданию "Вечерние новости", напоминает телеканал "Россия 24". Обсудили, в том числе и самые актуальные вопросы международной повестки. Глава правительства прокомментировал недобросовестную политику США в Европе и, в частности, на Балканах.