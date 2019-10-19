В Казани открылся всемирный парковый конгресс World Urban Parks-2019

Главная тема форума – это развитие парков в гармонии с окружающей средой. Около ста экспертов выступят с лекциями. Это именитые архитекторы, ландшафтные дизайнеры, урбанисты.

Говорить будут о развитии общественных пространств, а также о роли зелёных территорий в мегаполисах. На форум приехали более тысячи делегатов – из Австралии, Новой Зеландии, Африки, США, Европы, стран СНГ. Продлится конгресс до 20 октября, сообщает телеканал "Россия 24".