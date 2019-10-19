"Гранада" вышла на второе место в чемпионате Испании, обыграв "Осасуну"

В матче девятого тура чемпионата Испании "Гранада" на поле домашней арены "Лос-Карменес" обыграла "Осасуну" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 38-й минуте забил Домингуш Дуарте.

"Гранада" одержала третью победу в последних пяти играх и с 17 очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а "Осасуна" расположилась на 11-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем матче турнира подопечные Диего Пенаса Мартинеса 27 октября примут "Бетис", а команда из Памплоны в тот же день дома сыграет с "Валенсией".