Марию Бутину могут освободить через несколько дней

Семья Марии Бутиной, которая находится в тюрьме в США, собирается встречать её на следующей неделе в Москве. Об этом заявил отец россиянки. По его словам, освободить Марию должны 25 октября, после чего американские власти в течение суток её депортируют. Правда, каким рейсом и в какой аэропорт прибудет девушка – пока неизвестно.

Марию Бутину арестовали в июле 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". США обвинили россиянку в том, что она якобы работала иностранным агентом – без регистрации при американском Минюсте.