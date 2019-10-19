Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна. Еще 19 человек обратились за помощью к медикам, четверо из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в ночь на субботу, 19 октября. Хлынувшая в промыв вода затопила два общежития временного типа, расположенных в рабочем поселке, напоминает ТАСС.

К месту происшествия направлены аварийно-спасательные службы и сотрудники полиции. В настоящее время МЧС России усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы, сейчас она достигла 270 человек. К работам привлечены около 50 единиц техники. Поисковую операцию на месте ЧП ведет вертолет, в ближайшее время ожидается вылет еще двух бортов.

Следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели рабочих на золотодобывающем прииске при прорыве дамбы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших. Также проверку ведет прокуратура Курагинского района, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.