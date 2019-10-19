В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны

Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны. Об этом сообщает издание "Кронэн Цайтунг". По его информации, тайные манёвры стартовали на этой неделе. На них отрабатывают использование самолетов для транспортировки ядерного оружия.

Журналисты сообщили, что военно-воздушные силы ФРГ представлены авиационной эскадрой с истребителями-бомбардировщиками. Их разместили в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, добавляет телеканал "Россия 24". Именно там, по некоторым данным, до сих пор хранятся американские ядерные боеголовки типа В61.