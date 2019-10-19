Тренер "Спартака" Тедеско: рассчитываем на успех в матче с "Рубином"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура российской премьер-лиги с казанским "Рубином".

"Рубин"? Мы уже хорошо изучили соперника, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – У казанцев был неудачный отрезок, но затем они стала набирать очки. "Рубин" играет достаточно быстро, имея сильных футболистов на флангах. При навесах в чужой штрафной находится по три-четыре игрока. И даже если не дать им нанести удар, то нужно быть очень внимательными на подборе. С переходом из обороны в атаку и наоборот у "Рубина" тоже порядок. Но, разумеется, мы рассчитываем на успех в этой игре.

Напомним, в активе обеих команд по 14 очков, они делят 7-12 места с "Арсеналом", "Оренбургом", "Уралом" и "Крыльями Советов". Матч "Спартак" – "Рубин" состоится в субботу, 19 октября, и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 16:30 по местному времени.