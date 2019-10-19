ЧП в Красноярском крае: погибших уже 12

Представители МЧС России сообщили, что к настоящему моменту число жертв прорыва дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае достигло 12, 19 человек пострадали. Судьба еще 13 человек пока не выяснена. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщалось, в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего оказались затоплены два общежития временного типа, в каждом из которых могли находиться до 40 человек.

В Енисейском управлении Ростехнадзора сообщили, что расположенная на занимаемой золотодобывающей артелью дамба не была зарегистрирована, проверки по ней не проводились. Специалисты управления выехали на место для установления причин инцидента, сообщает "Интерфакс".

По факту прорыва дамбы Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает РИА Новости. На место происшествия направлен сводный отряд полиции. В Курагинский район на место ЧП вылетели губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого главка МВД России Александр Речицкий.

По данным МЧС России, на месте происшествия сейчас работают порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Принято решение о наращивании группировки из соседнего субъекта — Хакасии. В состянии готовности находится аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.