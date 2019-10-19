Бокс. Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

В американской Филадельфии на знаменитой арене Liacouras Center прошло боксерское шоу, главным поединком которого стал чемпионский бой между россиянином Артуром Бетербиевым и представителем Украины Александром Гвоздиком. Наш боксер выиграл нокаутом в десятом раунде и завоевал второй титул чемпиона.

Бетербиев и Гвоздик считаются едва ли не самыми перспективными боксерами полутяжелого веса. Оба они до своей встречи не имели поражений, оба завоевали чемпионские титулы до того, как провели на профессиональном ринге 15 боев: Артур взял звание чемпиона Международной боксерской федерации (IBF), а Александр владел титулом Всемирного боксерского совета (WBC).

В очном бою долгое время силы были равны. Более того, к середине поединка Гвоздик выглядел несколько активнее и даже, как оказалось после, имел некоторое преимущество в записках судей. Но Бетербиев в 10-м раунде трижды отправлял соперника на помост и рефери остановил бой, присудив досрочную победу россиянину.

Для Артура, который присоединил звание чемпиона WBC к титулу IBF эта победа стала 15-й в профессиональной карьере и все матчи он выиграл досрочно. У Гвоздика теперь 16 побед в 17 боях и 14 из них были одержаны досрочно.