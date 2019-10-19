Дмитрий Алиев идет вторым на турнире фигуристов Skate America

В американском Лас-Вегасе стартовал первый в сезоне турнир Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед вышли мужчины-одиночники с короткой программой. Выиграл ее хозяин льда Натан Чен, который единственным набрал более 100 очков. Наш Дмитрий Алиев пока н втором месте.

Результат у Чена получился по-настоящему гроссмейстерский – 102,71 балла. Алиев отстал более, чем на 6 баллов – 96,57. Третьим идет канадец Киган Мессинг (96,34). В турнире участвует дебютант от России Роман Савосин, который выступил в короткой программе не слишком удачно и пока занимает 12-е место – у него 57,92 балла.