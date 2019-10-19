Пожар в Ростове унес жизни пятерых детей

В городе Ростове Ярославской области в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном жилом доме, погибли пятеро детей и один взрослый, трое взрослых были госпитализированы.

Глава администрации Ростовского района Сергей Шокин уточнил, что на месте трагедии были найдены пять фрагментов тел, предположительно, детей. По его данным, пожар произошел в многоквартирном жилом доме сложной планировки. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, на месте ЧП работает оперативный штаб, передает ТАСС.