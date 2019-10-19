Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце

В Лас-Вегасе продолжается стартовый турнир коммерческой серии Гран-при среди фигуристов. Завершили свой первый вид программы танцоры на льду. В ритм-танце лучше всех выглядели американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Наши Александра Степанова и Иван Букин пока идут вторыми.

Хаббелл и Донохью показали результат 83,45 балла и опережают россиян всего на 2,5 очка. Третьими идут канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен. Еще две российские пары участвуют в турнире: Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают 5-е место, Софья Шевченко и Игорь Еременко – на 9-й строчке протокола.

Несколькими часами ранее стартовали спортивные пары в короткой программе. Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин идут вторыми, а лидируют представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян. Третья строчка у американцев Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюка.