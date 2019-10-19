Шахматы. Карякин выиграл у Дреева на FIDE Grand Swiss

На острове Мэн продолжается крупный шахматный турнир с участием большинства сильнейших гроссмейстеров мира. Накануне состоялись партии 8-го тура и два российских участника из числа фаворитов одержали победы: свои партии выиграли Сергей Карякин и Петр Свидлер.

При этом Карякин встречался с соотечественником Алексеем Дреевым, а Свидлер победил представителя Казахстана Рината Ямабаева. Вничью завершили свои очередные партии Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко.

Но проигравших, кроме Дреева, в российской диаспоре было больше. Александр Грищук уступил испанцу Антону Гуйарро Давиду, Владимир Федосеев проиграл экс-чемпиону мира индусу Вишванатану Ананду, Евгений Найер – соотечественнику Максиму Матлакову.

В турнире три лидера, набравшие по 6 очков – Левон Аронян из Армении, Фабиано Каруана из США и Гуйарро Давид. По 5,5 очков у целой группы шахматистов, среди которых чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Ананд, Карякин и Витюгов. По 5 очков имеют наши Грищук, Свидлер, Матлаков и Александр Рахманов.