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Прорыв дамбы в Красноярском крае 40 минут назад

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19 октября 201910:06 (обновлено в 10:14)

ЧП в Красноярском крае: МЧС увеличивает территорию поисков пропавших

ЧП в Красноярском крае: МЧС увеличивает территорию поисков пропавших

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил увеличить до 300 человек группировку ведомства на месте прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Красноярском крае. В настоящее время привлечены шесть вертолетов Ми-8 МЧС и шесть маломерных судов. На место происшествия должны прибыть начальники Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, психологи МЧС России.

Евгений Зиничев выразил соболезнования близким погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае, передает телеканал "Россия 24". Министр также распорядился увеличить территорию поисков пропавших без вести с помощью службы Государственной инспекции маломерных судов. В готовности находится Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В результате прорыва дамбы, по данным МЧС, погибли 13 человек. По сообщению пресс-центра Минздрава РФ по Красноярскому краю, у ведомства есть данные о 14 пострадавших. Три человека находятся в тяжелом состоянии в Курагинской больнице и нуждаются в оперативном вмешательстве, операции им будут проведены в ближайшее время. Остальных пострадавших постепенно вывезут из рабочего поселка на месте прорыва дамбы, передает "Интерфакс".

По меньшей мере 74 человека проживали в строениях, которые затопило из-за прорыва дамбы. Об этом сообщили местные власти. Уже началась эвакуация жителей из окрестных населенных пунктов, там проживает около 180 человек. Их перевозят в райцентр Курагино.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту разрушения дамбы в поселке старателей по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Красноярск сотрудников центрального аппарата ведомства. Они примут участие в расследовании ЧП.

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин вылетел на место происшествия в район поселка Щетинкино, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По факту ЧП прокуратура Курагинского района организовала проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ситуацию сразу взял под личный контроль губернатор Красноярского края Александр Усс, он уже вылетел на место происшествия. Дамба, которую прорвало, была вообще не зарегистрирована как гидротехническое сооружение, рассказал глава региона. Ее высота составляла порядка пяти метров, рабочий поселок находился ниже технологического водоема.

Дамба была построена кустарным способом, сообщил ранее журналистам председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. По его мнению, она была возведена "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".

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