Skate America. Щербакова и Туктамышева в пятерке лучших

Турнир коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America завершил первый день на льду американского Лас-Вегаса. Последними вышли на лед женщины в короткой программе. Лидером стала американка Брэди Теннелл, наши Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева замкнули пятерку.

Обе наши ведущие спортсменки допустили ошибки. В итоге после короткой программы Щербакова, упавшая на дорожке, стала только 4-й, Туктамышева, которая допустила помарки в трех прыжках, – 5-я. Еще одна наша фигуристка Станислава Константинова пока занимает 11-е место.