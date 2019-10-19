"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

21 октября на канале "Россия 1" — большая премьера: в 21:00 на экраны возвращается императрица Екатерина Великая. Новый сезон популярной киносаги о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле будет называться "Екатерина. Самозванцы". Становление Российской империи в один из самых тревожных периодов в истории страны, когда победы сменяются предательствами, вокруг плетут дворцовые интриги и заговоры, но обязательно во всем этом безумии находится место для большой страсти.

Продолжения киноистории о любви и власти русской императрицы ждут миллионы зрителей по всему миру. Предыдущие сезоны переведены на 20 языков, а права на показ сериала куплены в сотне стран. Во многом такой фантастических успех — это заслуга исполнительницы главной роли. Тогда и сейчас самодержицу всероссийскую играет великолепная Марина Александрова.

- Ваше Величество! Уже откликаетесь?

- Стараюсь.

- А правда, что вы дочку Екатериной назвали в честь героини?

- Ну, что вы, это просто совпадение. Случайно.

- Тяжело быть управительницей земли русской? Это я к вам уже как к Екатерине Алексеевне обращаюсь, вы же в образе.

- Работа нелегкая. Я, кстати, после второго сезона пришла домой с кучей текста, где говорится о назначении кого-то куда-то, каких-то премьеров, министров... Пытаюсь его учить. Потом сказала: Господи, я просто по именам и отчествам с трудом-то запоминаю. Бедный Путин…

- Значит, "Екатерина" — уже третий сезон. "Борис Годунов" у нас на канале был. Мы недавно писали интервью с Евгением Мироновым, он задумал с Чулпан Хаматовой спектакль "Горбачев". Почему так интересует верховная власть?

- Это все неординарные люди, обладающие каким-то невероятным стержнем внутри, с силой определенной, о которых, конечно, хочется снимать кино.

- Что у нее за стержень? Немка, а русский престол.

- Начнем с того, что за 30 с лишним лет она стала больше русской, чем все остальные, которые были и до нее, и живущие.

- Она в этом сезоне уже великая или еще в пути?

- Она уже великая, конечно. Это как раз золотой период ее правления, самый такой расцвет ее власти, ее личной жизни, конечно же. И в этом смысле она наиболее интересная в этом периоде, на мой взгляд.

- Значит, у вас сейчас Емельян Пугачев поднял восстание?

- Да.

- Княжна Тараканова плетет интриги. Непросто вам там.

- Очень непросто. Еще и разлука с любимым человеком, одиночество.

- Я попрошу ваше мужа отвернуться от телевизора и приглушить звук. У вас там столько ухажеров, муж не ревнует?

- Признаюсь, муж не смотрит.

- Он старается не смотреть?

- Да. Надеюсь, и наше интервью не увидит.

- Но на самом деле не мне, конечно, судить о мужской красоте, но партнеров вам подобрали красавцев.

- Да, у меня замечательные партнеры. Вообще замечательный актерский состав. Хочу выразить огромную благодарность всей группе. Потому что Екатерина — это не только я, а, конечно, люди, которые стоят и за кадром, и окружают меня в кадре. Поэтому это была невероятно классная творческая команда. И мне кажется, поэтому у нас и первый сезон получился, и второй, надеюсь, и третий.

- Гриша Орлов опять балует, а Потемкин все пытается от вас уехать?

- Ну, отчасти.

- Я воспользовался служебным положением и посмотрел 4 серии из 8. Что там дальше будет: уедет он или нет? Или не будем рассказывать?

- Спойлер. Не будем. Почитайте учебник истории.

- Вы, кстати, читали?

- Да, я читала многое. Смотрела фильм. Это же есть в мировой драматургии. Это действительно подарок, потому что Шекспир еще сказал, что идеальный театр из 12 человек и 9 из них — мужчины. Поэтому, как вы понимаете, все лучшие роли играют мужчины. То, что не досталась роль столь интересной и знаковой фигуры в русской истории, как Екатерина Вторая, — это, конечно, и актерский вызов, и актерский подарок.

- Я не знал вас до этого. Я сейчас взглянул в ваши глаза. И они еще в два раза интереснее, чем в кино. В "Екатерине" что-то вы такое там по-актерски у себя "перещелкиваете" в глазах. И возникает очень интересное выражение. Вы что в него вкладываете? Это строгость, страсть, легкое кокетство или все сразу?

- А вот это я предлагаю разгадать зрителю.

- Пусть смотрят сериал?

- Да.

- Договорились.