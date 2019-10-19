В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Москву из Улан-Удэ

В Красноярске благополучно приземлился "Боинг-737" авиакомпании Smartavia, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва и запросивший экстренную посадку из-за угрозы взрыва. После взлета из столицы Бурятии и набора высоты экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.

С экипажем немедленно связались, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — Красноярске, передает "Интерфакс". На борту самолета находятся около 150 человек. Самолет благополучно сел, а сообщившего о бомбе задержали. В аэропорту проведут технический досмотр судна.