Арбур Бетербиев: для меня это был главный бой в карьере

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, который накануне выиграл нокаутом чемпионский бой в Филадельфии у украинца Александра Гвоздика, отметил после матча, что к победе он шел через тяжелые тренировки. "Секрет моего успеха знает мой тренер", — сказал россиянин.

Как уже сообщали Вести.Ru, Бетербиев после победы стал обладателем двух титулов в полутяжелом весе – по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF). Артур сказал после боя: "Это самый важный поединок в моей карьере. Я проделал большую работу к нему. Возможно, для меня это был поединок жизни".

"Я очень счастлив от того, как бой завершился, — цитирует Бетербиева Спортс.Ru. – Какой был ключ к победе? Думаю, что вам нужно спросить моего тренера. Скажу, что мы очень тяжело работали в зале".

При этом россиянин, который выиграл все свои 15 поединков нокаутом, отметил, что ему все равно, с кем драться дальше: "Готов с любым. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Мне добавилось мотивации после второго чемпионского пояса".