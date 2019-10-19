Прорыв дамбы в Красноярском крае: обновленные данные от МЧС

До 15 человек возросло количество погибших в результате прорыва дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Число пропавших без вести составляет 13 человек.

Такие данные привели в МЧС России, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 13 погибших.

Тем временем следствие рассматривает новую версию причины ЧП — сход воды с гор, в результате которого увеличилась нагрузка на дамбу, и она разрушилась. Рассматривается также версия о нарушениях при ведении работ.

Дамба была построена кустарным способом, сообщил ранее журналистам председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. По его мнению, она была возведена "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".



По факту разрушения дамбы Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Красноярск сотрудников центрального аппарата ведомства. Они примут участие в расследовании ЧП.

Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба, на которой произошел прорыв дамбы. По словам министра экологии и природопользования региона Павла Корчашкина, необходимо сделать забор воды, так как было смыто большое количество грунта, в котором могут быть медь и другие компоненты. Специалисты Росприродназора уже выехали на место, передает ТАСС.

На месте прорыва дамбы у села Щетинкино в Красноярском крае работает золотодобывающая артель "Сисим", принадлежащая холдингу "Сибзолото". Последний занимается золотодобычей в Красноярском крае и соседней Хакасии.