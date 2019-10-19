Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, заставил сесть опоздавший пассажир

Мужчина, опоздавший на рейс авиакомпании Smartavia в Улан-Удэ, сообщил о якобы заложенной на борту бомбе. Экипаж лайнера, уже следовавшего в Москву, принял решение экстренно приземлиться в Красноярске. "Боинг-737" с 141 пассажиром на борту успешно вернулся на землю, пишет РИА Новости.

Как сообщили в полиции Бурятии, звонившего удалось вычислить и задержать.