Протезирование помогло. Маррей сыграет в полуфинале в Антверпене

Британский теннисист Энди Маррей, который в течение полутора лет лечил травму бедра и даже перенес операцию по частичному протезированию костей, впервые после возвращения на корты вышел в полуфинал крупного турнира в голландском Антверпене, победив Мариуса Копила.

Матч с румынским теннисистом не стал для трехкратного чемпиона турниров "Большого шлема" легкой прогулкой: Маррей выиграл только в трех партиях – 6:3, 6:7, 6:4. Он впервые после протезирования бедра сыграет на столь высоком уровне. За выход в финал британец поборется с победителем матча Гидо Пельи и Юго Эмбера.

Fire Up! 🙌@andy_murray reaches his first ATP semi-final since the 2017 French Open after defeating Copil 6-3 6-7 6-4 at @EuroTennisOpen! pic.twitter.com/nOgMZJz0Z0