Сирия: российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе

Корреспонденты российских федеральных телеканалов впервые побывали на брошенной американскими военными базе в северной сирийской провинции Алеппо. Журналистам показали базу под Умм-Миалем неподалеку от города Манбидж. Корреспондентов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии.

База, которую посетили журналисты, как и еще одна — у населенного пункта Дадат к северу от Манбиджа, — появилась в 2017 году, когда формирования курдов при поддержке США отбили эти районы у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Обе базы были созданы для патрулирования северных районов Сирии, подконтрольных тогда проамериканским курдским автономистам.

Сам Манбидж, находящийся в 85 километрах восточнее Алеппо, был освобожден курдскими "Отрядами народной самообороны" в августе 2016 года. Ранее город служил форпостом террористов из ИГ, отбивших его у боевиков так называемой умеренной оппозиции.

Объект близ Умм-Миаля сирийская армия заняла несколько дней назад, передает ТАСС. До этого там размещались американские военнослужащие, координировавшие с передовых позиций действия боевых самолетов. После начала Анкарой операции "Источник мира" на севере Сирии и подхода войск Турции к Манбиджу американцы спешно покинули обе базы, успев забрать только оружие и аппаратуру и уехав в направлении cирийско-иракскoй границы.

О том, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности, в российском Минобороны сообщили 15 октября. Покинутые американскими военными базы в окрестностях Дадата и Умм-Миаля сейчас также заняты сирийскими правительственными войсками.



Практически все на базе под Умм-Миалем осталось в рабочем состоянии, рассказал один из российских военных. Объект оборудован сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесен по внешнему периметру заграждением из габионов — быстросборных сооружений высотой в два человеческих роста из каркасов из проволоки и плотной ткани, заполненных песком.

Внутри военного городка с двумя вышками связи и трансформаторными будками размещались несколько палаток для личного состава на 15 человек каждая. Есть на базе также склады медицинского имущества.