Двигатель самого большого серийного авиалайнера загорелся перед взлетом. Видео

В минувшую пятницу, 18 октября, в аэропорту южнокорейском международном аэропорту Инчхон произошел инцидент с участием Airbus A380 — самого большого серийного пассажирского авиалайнера в мире.

У воздушного судна авиакомпании Asiana Airlines, готовившегося к выполнению рейса OZ202 в Лос-Анджелес, загорелся один из четырех двигателей.

Экстренные службы аэропорта оперативно приступили к тушению. Известно, что в результате ЧП самолет не получил критичных повреждений. Никто из людей не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, пожар возник в ходе тестирования силового агрегата после технического обслуживания.

В причинах произошедшего предстоит разобраться членам специальной комиссии.