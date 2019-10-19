В Ставрополе стартовал конкурс "ТЭФИ-Регион"

С 19 по 22 октября в Ставрополе пройдет XVIII всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ-Регион. Награду вручают за достижения в области телевидения.

Жюри определит тройки финалистов по 20 номинациям, а заключительный этап состоится в Волгограде с 16 по 19 ноября, тогда же и объявят победителей.

К участию в конкурсе отобрали 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населенных пунктов России. Самой популярной стала номинация "Репортер", в которой соревнуются 55 работ. Большой интерес участники проявили к номинациям "Документальный фильм", "Просветительская программа" и "Телеведущий".