Екатерина. Самозванцы

Тема:

Прорыв дамбы в Красноярском крае 55 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 октября 201912:56

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент поручил принять все меры для оказания помощи людям, выяснения причин ЧП и недопущения распространения его последствий на близлежащие населенные пункты.

О порядке выплат семьям погибших и пострадавшим рассказали в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности со ссылкой на президента этой организации Игоря Юргенса. Уточняется, что в данном случае выплаты регулируются законом об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта. Лимит выплат — 2 миллиона 25 тысяч рублей за каждого погибшего и до 2 миллионов рублей каждому пострадавшему в зависимости от тяжести травм, передает ТАСС.

В нескольких километрах от места прорыва дамбы — в селе Щетинкино — работает пункт временного размещения, сообщает краевой главк МЧС. Пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой помощи. К ликвидации последствий ЧП от МЧС привлечено около 300 человек, а также шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов. Последние будут задействованы на поиски без вести пропавших.

Медики стабилизируют состояние пострадавших при прорыве дамбы, чтобы перевезти их в больницу. По последним данным, врачи оказали помощь 16 пострадавшим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минздрава по региону. Девять пострадавших находятся в Курагинской больнице, четверо из них — в тяжелом состоянии с переломами и пневмотораксом, их перевезут санитарной авиацией в Красноярск.

В Курагинскую больницу госпитализированы еще не все пострадавшие. При этом несколько человек получили первичную помощь на месте происшествия и от госпитализации отказались.

По данным МЧС, количество погибших в результате прорыва дамбы составляет 15 человек, пропавших без вести — 13 человек. По факту разрушения дамбы Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Среди причин ЧП, которые рассматривает следствие — версия о нарушениях при ведении работ и сход воды с гор, в результате которого нагрузка на дамбу увеличилась и она разрушилась.

Прорыв дамбы мог стать результатом обильных осадков в Красноярском крае, рассказал ранее в интервью телеканалу "Россия 24" председатель правительства края Юрий Лапшин. Однако, подчеркнул он, точные причины ЧП установят специалисты после соответствующих экспертиз.

Ранее по теме

Сейчас

12:46

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

11:55

В переходе на "Савеловской" полицейский получил ножом в грудь

11:13

Прорыв дамбы в Красноярском крае: обновленные данные от МЧС

08:42

Пожар в Ростове унес жизни пятерых детей

08:10

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

07:42

ЧП в Красноярском крае: погибших уже 12

06:10

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

49 минут назад
Гибель пяти детей и двух взрослых в огне: подробности

Гибель пяти детей и двух взрослых в огне: подробности

4 минуты назад
Сирия: российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе

Сирия: российские журналисты побывали на брошенной американцами военной базе

1 час назад

Трансляции

17:30

Визит Дмитрия Медведева в Сербию
19:30

Пресс-конференция по итогам российско-сербских переговоров
20:00

Программа "Вести в субботу"
21:00

Торжественное собрание, посвященное 75-летию освобождения Белграда
Все трансляции
Вранье о войне: Савченко уточнила, чем Зеленский отличается от Порошенко

Вранье о войне: Савченко уточнила, чем Зеленский отличается от Порошенко

16 минут назад
"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

"Это совпадение": Марина Александрова рассказала о личной жизни и "Екатерине"

8 минут назад
Арбур Бетербиев: для меня это был главный бой в карьере

Арбур Бетербиев: для меня это был главный бой в карьере

2 часа назад
Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, заставил сесть опоздавший пассажир

Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, заставил сесть опоздавший пассажир

2 часа назад
В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны

В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны

7 часов назад
Беспорядки в Барселоне: около ста пострадавших

Беспорядки в Барселоне: около ста пострадавших

8 часов назад
Франция выступила за санкции против Турции

Франция выступила за санкции против Турции

8 часов назад
Единство вселенского православия стало главной темой прошедшего в Москве Русского Народного Собора

Единство вселенского православия стало главной темой прошедшего в Москве Русского Народного Собора

13 часов назад
Десятки погромщиков задержаны в Бейруте

Десятки погромщиков задержаны в Бейруте

12 часов назад
Марию Бутину могут освободить через несколько дней

Марию Бутину могут освободить через несколько дней

7 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Медведев прибыл в Сербию

Медведев прибыл в Сербию

7 минут назад
Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

Илон Маск подсказал российским предпринимателям, на чем нужно сфокусироваться

18 минут назад
10 самых вредных героинь мультфильмов

10 самых вредных героинь мультфильмов

1 час назад
Проверка счетчиков: Росстандарт хочет избавиться от бумажных документов

Проверка счетчиков: Росстандарт хочет избавиться от бумажных документов

1 час назад
В переходе на "Савеловской" полицейский получил ножом в грудь

В переходе на "Савеловской" полицейский получил ножом в грудь

1 час назад
Двигатель самого большого серийного авиалайнера загорелся перед взлетом. Видео

Двигатель самого большого серийного авиалайнера загорелся перед взлетом. Видео

1 час назад
Протезирование помогло. Маррей сыграет в полуфинале в Антверпене

Протезирование помогло. Маррей сыграет в полуфинале в Антверпене

2 часа назад
Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

Для решения задач во сне нужен аккомпанемент

2 часа назад
Москвичи смогут обсудить еще пять проектов реновации

Москвичи смогут обсудить еще пять проектов реновации

2 часа назад
Skate America. Щербакова и Туктамышева в пятерке лучших

Skate America. Щербакова и Туктамышева в пятерке лучших

3 часа назад
"Умный" динамик использует белый шум, чтобы следить за дыханием и движениями младенца во сне

"Умный" динамик использует белый шум, чтобы следить за дыханием и движениями младенца во сне

3 часа назад
Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце

Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце

4 часа назад
В Казани открылся всемирный парковый конгресс World Urban Parks-2019

В Казани открылся всемирный парковый конгресс World Urban Parks-2019

8 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 19 октября 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 19 октября 2019 года

12 часов назад
69
Наркокартель "Синалоа" отбил сына Коротышки у полиции

Наркокартель "Синалоа" отбил сына Коротышки у полиции

13 часов назад
Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

Хит-парад. Самые крутые автомобили с мотопосадкой

15 часов назад
США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков

США отказались от гибких дискет в системе контроля ядерных запусков

20 часов назад
Места размещения дорожных камер автомобилистам покажут по-новому

Места размещения дорожных камер автомобилистам покажут по-новому

21 час назад
Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

Техновидение. Зачем смартфону радар, а смарт-колонке - синтезатор?

21 час назад
Mazda не будет выпускать электрокроссовер. Но что же тогда?! Мы узнали (видео)

Mazda не будет выпускать электрокроссовер. Но что же тогда?! Мы узнали (видео)

22 часа назад
Звуковые "подсказки" помогают мозгу эффективнее решать проблемы во сне

Звуковые "подсказки" помогают мозгу эффективнее решать проблемы во сне

23 часа назад
Коллекторы занялись ипотечными долгами

Коллекторы занялись ипотечными долгами

18.10.2019 13:20
Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

Всё моё тело – оружие: вышел бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

18.10.2019 13:05
На берегу Тобола: фотоистория из Кургана

На берегу Тобола: фотоистория из Кургана

18.10.2019 12:24
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

17.10.2019 14:24

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку