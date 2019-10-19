Президент отреагировал на прорыв дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы золотодобывающей артели у села Щетинкино. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент поручил принять все меры для оказания помощи людям, выяснения причин ЧП и недопущения распространения его последствий на близлежащие населенные пункты.

О порядке выплат семьям погибших и пострадавшим рассказали в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности со ссылкой на президента этой организации Игоря Юргенса. Уточняется, что в данном случае выплаты регулируются законом об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта. Лимит выплат — 2 миллиона 25 тысяч рублей за каждого погибшего и до 2 миллионов рублей каждому пострадавшему в зависимости от тяжести травм, передает ТАСС.

В нескольких километрах от места прорыва дамбы — в селе Щетинкино — работает пункт временного размещения, сообщает краевой главк МЧС. Пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой помощи. К ликвидации последствий ЧП от МЧС привлечено около 300 человек, а также шесть вертолетов Ми-8 и несколько маломерных судов. Последние будут задействованы на поиски без вести пропавших.

Медики стабилизируют состояние пострадавших при прорыве дамбы, чтобы перевезти их в больницу. По последним данным, врачи оказали помощь 16 пострадавшим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минздрава по региону. Девять пострадавших находятся в Курагинской больнице, четверо из них — в тяжелом состоянии с переломами и пневмотораксом, их перевезут санитарной авиацией в Красноярск.

В Курагинскую больницу госпитализированы еще не все пострадавшие. При этом несколько человек получили первичную помощь на месте происшествия и от госпитализации отказались.

По данным МЧС, количество погибших в результате прорыва дамбы составляет 15 человек, пропавших без вести — 13 человек. По факту разрушения дамбы Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Среди причин ЧП, которые рассматривает следствие — версия о нарушениях при ведении работ и сход воды с гор, в результате которого нагрузка на дамбу увеличилась и она разрушилась.

Прорыв дамбы мог стать результатом обильных осадков в Красноярском крае, рассказал ранее в интервью телеканалу "Россия 24" председатель правительства края Юрий Лапшин. Однако, подчеркнул он, точные причины ЧП установят специалисты после соответствующих экспертиз.