Интересные люди: Хабаровск сможет посмотреть на себя со стороны

21 октября в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии состоится премьера масштабного международного медиапроекта "Интересные люди – хабаровчане". Автор проекта, в который входит документальный фильм и мультимедийная выставка, — режиссер Ашот Джазоян.

Фильм, подготовленный интернациональной командой, состоит из короткометражных историй, соединенных в единое полотно, которое познакомит зрителей с Хабаровским краем и хабаровчанами. Герои фильм – люди разных профессий и увлечений, живущие в разных районах края и объединенные любовью к своей земле.

В создании фильма наряды с известными кинематографистами из России, Армении, Италии, Испании и Германии принимали участие молодые журналисты – студенты Тихоокеанского государственного университета.

В одноименной выставке представлены работы фотографов из Италии, Испании и Германии, которые принимали участие в создании фильма.