СК обнародовал кадры из Ярославской области, где во время пожара погибли семь человек

Следственный комитет показал видео с места трагедии на улице Ленинской в городе Ростове Ярославской области, где утром в субботу, 19 октября, произошел серьезный пожар.

Как сообщалось ранее, в результате возгорания в многоквартирном доме погибли семь человек, в том числе – пять детей в возрасте от года до шести лет из двух семей.

По последним данным, три человека пострадали, еще один – числится пропавшим без вести.

Из строения эвакуировано 25 жильцов, временно размещенных в городском театре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", на месте работают эксперты и следователи.