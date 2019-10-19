Сборная Англии первой вышла в полуфинал Кубка мира по регби

В Японии начались решающие матчи чемпионата мира по регби. Первыми в плей-офф турнира сыграли команды Англии и Австралии. Матч двух экс-победителей данного турнира неожиданно получился не слишком острым: представители регбийного Старого Света уверенно победили – 40:16.

Уже в первом тайме англичане добились преимущества, завершив его со счетом 17:9 в свою пользу. Во второй половине игры "валлаби", как называют сборную Австралии, постарались изменить ход встречи, но нарвались на серию результативных контратак и в результате получили почти рагромное поражение.