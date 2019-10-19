Вранье о войне: Савченко уточнила, чем Зеленский отличается от Порошенко

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко во вранье. Савченко уверена, что Порошенко не собирался выполнять минские соглашения, которые позволили бы улучшить ситуацию на Донбассе, пишет РИА Новости.

Что касается действующего президента Украины Владимира Зеленского, отметила Савченко, он как раз способен на поиск "механизмов выполнения". Зеленский на самом деле ищет, уверена экс-депутат.

По словам Савченко, каждый из пунктов минских соглашений потребует непростых действий, и ради прекращения гражданского конфликта на Украине потребуются контакты с Россией "во всех возможных форматах".