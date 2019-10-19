Brexit: британский парламент проголосует по двум поправкам

Сегодня британский парламент будет решать судьбу Brexit. Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу выбрал для дебатов две поправки к предложению правительства по Brexit.

Поправка независимого депутата Оливера Летвина обязывает премьера при любом исходе дебатов попросить ЕС отложить срок "Брекзит", пока не будет одобрен новый вариант соглашения с Евросоюзом.

Вторая поправка предлагает в принципе исключить возможность "Брекзита" без соглашения, также провести второй референдум. Но шансов на ее принятие мало.

Если новый вариант соглашения с Евросоюзом одобрят, Англия выйдет из ЕС 31 октября с соглашением. Нет – без соглашения. Возможна еще отсрочка, но этот вариант премьер Борис Джонсон отвергает. Кроме того, он попросил парламент поддержать обновленное соглашение, чтобы не откладывать более процедуру выхода даже на один день, передает РИА Новости.

Однако лидер британских лейбористов Джереми Корбин на дебатах разгромил обновленное соглашение и заявил, что у предыдущего премьера Терезы Мэй вариант был в три раза лучше. По его мнение, это не соглашение, а измена, поскольку в результате положение рабочего класса катастрофически ухудшится, передает "Интерфакс".

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что обновленное соглашение притеснит Шотландию. Политик объяснил, что его партия поддержала бы любой мандат, предусматривающий сближение с ЕС, сохранение единого рынка, таможенного союза. Или даже предпочли остаться с ЕС.