Медведев прибыл в Сербию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу, 19 октября, прибыл с визитом Сербию. Он проведет переговоры с руководством этой страны, а также примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

На летном поле Медведева встретили сербский премьер-министр Ана Брнабич, посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко, а также рота парадного караула.

Как ожидается, глава российского правительства и президент Сербии Александр Вучич будут присутствовать на смотре сербской армии, который пройдет на военном аэродроме под Белградом. На параде продемонстрируют военную технику, в том числе российского производства.

Затем Медведев проведет переговоры с президентом и премьер-министром Сербии. Одной из ключевых тем, как предполагается, станет сотрудничество в энергетике. Сербская сторона собирается обсудить, в частности, вопросы строительства на территории страны газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по которому, как предполагается, пойдет газ из "Турецкого потока". Белград планирует завершить прокладку своего участка до конца 2019 года, однако сомневается, что строительство болгарского участка завершится в запланированные срок. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов, пишет "Интерфакс".

После этого на мемориальном кладбище в Белграде Медведев и Брнабич возложат венки к Монументам освободителям города и советским воинам, погибшим при его освобождении.

Кроме того, у премьера РФ запланирована беседа с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

Перед визитом премьер-министр РФ дал интервью корреспонденту сербского издания "Вечерние новости" Бранко Влаховичу.