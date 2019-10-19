Велосипед сорвался в пропасть: пятилетняя россиянка погибла в Турции

На отдыхе в турецком Кемере погибла пятилетняя девочка из России. Семья из двух взрослых и двух детей отправилась полюбоваться каньоном Гейнюк на трехместном электрическом велосипеде.

На одном из поворотов горной дороги отец семейства не справился с управлением, и велосипед с седоками упал в пропасть.

Взрослые и десятилетний мальчик пережили падение, отделавшись синяками и ушибами, а девочка получила тяжелые травмы. С помощью местного жителя семья добралась до больницы, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшей, пишет РИА Новости.