Промоутеры Бетербиева назвали имя его следующего соперника

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, который накануне стал обладателем второго чемпионского пояса, победив украинца Александра Гвоздика, узнал имя своего следующего соперника. Им станет 31-летний китайский боксер Мэн Фанлун, который, как и россиянин, не имеет поражений в ринге.

Досрочная победа над Гвоздиком в борьбе за титулы Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) стала для Бетербиева 15-й в карьере, причем все бои он выиграл нокаутом. У Фанлуна статистика не хуже: 16 побед в 16 боях, из них 10 досрочно.

Китайский полутяж в своей карьере победил таких сильных боксеров, как россиянин Гасан Гасанов, американец Брэд Остин и британец Фрэнк Бульони. У последнего он выиграл интерконтинентальный титул IBF и стал обязательным претендентом на в бою с Бетербиевым по этой версии.

Как сообщил промоутер российского боксера Боб Арум, его поединок с новым оппонентом, скорее всего, пройдет в начале 2020 года в Китае — в канун восточного Нового года.