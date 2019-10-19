Смерть в огне: в Ростове Великом ввели режим ЧС

В Ростове Великом объявлен режим ЧС: утром в городе при пожаре погибли семь человек, включая пятерых детей, передает "Интерфакс".

Одну из троих пострадавших отвезли в Ярославль на операцию, в реанимации ростовской больницы остаются мужчина и женщина. Мужчина в пожаре потерял всю семью.

Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Ленинская в почти в пять утра. Открытое горение было ликвидировано в 7:20 мск. Погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.