Захарова поведала об инфоагрессии и несбывшихся планах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что в настоящее время в отношении России идет информационная агрессия, на которую страна вынуждена отвечать. "Мы все время отвечаем, да. Мы научились это делать", — заявила Захарова, выступая в субботу перед участниками III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".

По ее словам, на Россию в информационном смысле все время нападают. "Но я не уверена, что это война", — сказала дипломат, слова которой приводит РИА Новости.

Вместе с тем со стороны России подобных информационных атак не отмечается, продолжила Захарова.

Она рассказала собравшимся, что после окончания факультета международной журналистики МГИМО по специальностям "востоковедение" и "журналистика" планировала заниматься Азией, в частности китайским направлением. Однако в МИД РФ ей сказали, что ей место в пресс-службе этого ведомства. И сейчас Захарова ни о чем не жалеет.

Кроме того, она выразила надежду на то, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в США, вернется на родину в целостности и сохранности. "Мы очень надеемся, что она увидит свободу, а свобода увидит ее", — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также прокомментировала заявления США о разочаровании тем, что саммит ЕС не договорился о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии. "Брюссель должен сам разобраться, что его ждет от вступления этих стран в есовские ряды", — написала Захарова в своем Facebook.

Лагерь "Поколение" проходит в подмосковной деревне Литвиново с 16 по 21 октября. Туда приехали более 150 лидеров студенческих, молодежных о общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.

Мария Захарова является официальным представителем МИД РФ с 2015 года.