Конгрессмены призвали Госдеп признать "Азов" террористической организацией

Сорок членов Конгресса США во главе с демократом Максом Роузом обратились к главе Госдепартамента Майклу Помпео с вопросом о том, почему украинский националистический батальон "Азов" не включен его ведомством в список иностранных террористических организаций.

В своем письме Помпео конгрессмены напоминают, что "Азов" — хорошо известная ультранационалистическая военизированная организация на Украине, открыто принимающая в свои ряды неонацистов, и что случаи нарушения прав человека и пыток со стороны его членов задокументированы ООН. В одном из законопроектов Конгресса о бюджетных ассигнованиях в 2018 году содержался прямой запрет на расходование средств на предоставление оружия, обучение или иную помощь батальону "Азов".

При этом "Азов" уже не первый год открыто вербует, обучает и радикализирует граждан США, пишут конгрессмены. К тому же исполнитель бойни в новозеландском Крайстчерче в марте этого года Брентон Таррант в своем манифесте утверждал, что тренировался с "азовцами" на Украине, и носил связанный с ними неонацистский символ. От рук австралийца Тарранта погиб 51 человек, а в двух случаях массовой стрельбы в США преступники утверждали, что его акт терроризма прямо повлиял на них.

При этом, недоумевают конгрессмены, "Азов" и некоторые другие белые националистические экстремистские группировки почему-то не включены Госдепом в список иностранных террористических организаций. Они просят прояснить критерии, по которым ведомство Помпео выбирает организации для включения в данный список, и дать ответ не позже 4 ноября.

Следственный комитет РФ ранее возбудил против депутата Верховной рады Украины 7-го созыва Олега Ляшко и иных лиц из числа бойцов батальона "Азов" уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". Также СКР возбуждались уголовные дела против нескольких вступивших в "Азов" россиян, обвиняемых в участии в вооруженном конфликте в качестве наемников.