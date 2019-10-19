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19 октября 201914:30

Александр Овечкин обошел в списке бомбардиров НХЛ легенду Лиги

Лучший российский нападающий Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин продолжает быть снайперские рекорды и низвергать авторитеты. После матча против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2) лидер "Вашингтон Кэпиталз" заработал очко за результативный пас и обошел в списке бомбардиров НХЛ легендарного Жана Беливо.

Овечкин помог в это игре отличиться Михалу Кемпны, напоминает Чемпионат.Ru. Это позволило форварду "капиталистов" набрать 1220-е очко и выйти на чистое 42-е место в Лиге по результативным баллам за голы и передачи. До этого 34-летний россиянин делил строчку в таблице с Беливо.

Лидером по системе "гол плюс пас" в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки с результатом 2857 очков. Второе место занимает чех Яромир Ягр (1921), третье — канадец Марк Мессье (1887).

Впереди Овечкина стоит теперь канадский капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, у которого на счету 1228 очков. Он, как и Александр, продолжает карьеру, так что догнать его будет непросто, несмотря на небольшой отрыв.

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