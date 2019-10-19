Дело Васильевой. Сборная России лишилась квоты в Кубке мира

Международный союз биатлонистов после дисквалификации россиянки Маргариты Васильевой аннулировал ее результаты в международных соревнованиях начиная с 4 февраля 2019 года. Женская сборная нашей страны после этого опустилась в Кубке наций за пределы Топ-5 и потеряет одно из мест в числе обязательных участниц турнира.

Как уже сообщали Вести.Ru, Васильева пропустила три допинг-теста в течение одного сезона и, к тому же, неправильно указала свое местонахождение в системе ADAMS, которая следит за спортсменами высокого уровня для антидопингового контроля. IBU дисквалифицировал россиянку на полтора года, а теперь из-за ее наказания пострадала и вся наша команда.