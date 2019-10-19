В Кремле прошел последний в году развод караулов

На Соборной площади Московского Кремля в субботу, 19 октября, прошла последняя в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов.

Посмотреть церемониал собрались несколько тысяч человек, которые встретили и проводили военнослужащих Президентского полка аплодисментами. Во время исполнения сложного элемента один из кремлевцев уронил карабин, однако эта ошибка впечатления не испортила, пишет ТАСС.

Церемониал, в который включены демонстрация строевых приемов с оружием, "конная карусель" и музыкальное сопровождение Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля, проводится в течение 15 лет. Церемония развода караулов традиционно проходит в Кремле каждую субботу с апреля по октябрь.

Всего в 2019 году прошли 25 церемоний развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля, пять церемониальных разводов на других площадках и 11 выступлений на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня 2019".