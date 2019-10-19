Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск. Она ехала в плацкартном вагоне, напомнившем ей хостел, и сделала немало открытий.

Например, в поезде нет вагона-ресторана — Йесканен ехала в августе, когда мурманчане возвращаются домой из отпусков, все места заполнены и для отдельного вагона под ресторан в составе просто нет места.

"Почему бы не отправиться в отпуск не на юг, а на север — в Мурманск?" — спрашивает журналистка. С учетом климатических изменений в мире туристам нужно искать новые интересные места, куда можно добраться на поезде, а российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире.

Кроме того, в прошлом году опубликован первый всеобъемлющий путеводитель по Мурманску на финском языке. Он написан журналисткой Сари Пеюхенен, семь лет проработавшей помощником консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Обстановку в вагоне Йесканен называет спокойной, а ночи в поезде — тихими. Наградой путешественнику, решившему добраться до Мурманска поездом, служит северная природа за окном.

Сутки в поезде проходят на удивление легко, а в Мурманске, по словам финской журналистки, туристам, похоже, рады. Панорама из окон ресторана в одном из отелей неподалеку от вокзала дает хорошее представление о городе, а в порту стоит гордость России — первый в мире атомный ледокол "Ленин", на который пускают и туристов.

Мурманск — небольшой и возможно, не самый красивый, российский город, но он находится в замечательном месте, пишет Йесканен.