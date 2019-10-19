Полицейский убил коллегу в Институте повышения квалификации

В пятницу вечером в Нальчике подрались двое слушателей Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Один из полицейских так сильно избил коллегу, что пострадавший скончался от травм. Как сообщил источник "Интерфакс", убитый служил в отряде специального назначения "Гром" МВД Карелии, а подозреваемый — в патрульно-постовой службе им.А.Кадырова МВД Чеченской Республики.

Драка последовала за словесным конфликтом. Сначала слушателей разняли другие полицейские, но потом схватились снова.

Следственное управление СК РФ по КБР возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы, а факту смерти полицейского будет дана правовая оценка.