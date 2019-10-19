Бомб не нашли, самолет вылетел из Красноярска в Москву

Лайнер, выполнявший рейс Улан-Удэ – Москва и севший в Красноярске из-за сообщения о минировании, вылетел в столичный аэропорт Домодедово.

Борт, багаж досмотрели, ничего угрожающего жизни пассажиров найдено не было. Вынужденная задержка составила четыре часа.

Ранее сообщалось, что из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе самолет компании Smartavia экстренно сел в Красноярске. Как выяснилось, звонил москвич, опоздавший на рейс. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Интерфакс".