Ростехнадзор прокомментировал прорыв дамбы, унесший не менее 15 жизней

В управлении Ростехнадзора по Красноярскому краю не было информации о дамбе, где в субботу, 19 октября, произошел прорыв воды.

Как заявили в пресс-службе ведомства, собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, рассчитать объем вероятного ущерба в случае возникновения аварии и застраховать дамбу. Кроме того, ее нужно было внести в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Однако ни одного из этих требований собственник не выполнил.

Таким образом, информация о данной насыпи в территориальном управлении Ростехнадзора отсутствовала. Кроме того, продолжили в пресс-службе, собственник не известил ведомство об аварии.

Прорыв насыпи, по данным Ростехнадзора, произошел на участке недр, работы на котором ведет ООО "Сисим". Побывавшие на месте специалисты установили, что разрушенная дамба являлась временным сооружением и выполняла в технологическом процессе вспомогательную роль. Объект, на котором велась разработка россыпного месторождения золота, не относится к категории опасных производственных объектов, пишет "Интерфакс".

В результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, по информации на данный момент, погибли 15 человек, шестеро остаются пропавшими без вести. Губернатор региона Александр Усс выразил соболезнования родственникам погибших. Он пообещал оказать семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь, добавляет РИА Новости.

А в региональном управлении МЧС заявил, что поисковые работы и уточнение данных о погибших и пострадавших будут вестись на месте прорыва дамбы круглосуточно, сообщает ТАСС.

В связи с прорывом дамбы у золотодобывающей артели красноярские власти ввели в Курагинском районе режим чрезвычайной ситуации, 21 октября объявлено днем траура по погибшим.