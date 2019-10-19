Ложь Порошенко: Пушков напомнил Савченко о словах Коломойского

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего депутата украинской Верховной рады Надежды Савченко об экс-президенте Украины Петре Порошенко. Савченко в эфире телеканала NewsOne обвинила Порошенко во вранье: по ее мнению, тот даже не собирался выполнять Минские соглашения, позволившие бы улучшить ситуацию в Донбассе. Нынешний же президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Савченко, как раз способен на поиск "механизмов выполнения".

Пушков в своем "Твиттере" назвал слова Савченко подтверждением того, что Порошенко врал насчет выполнения Минских соглашений Киевом. До этого, пишет Пушков, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Порошенко врал об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года. "Русские там были ни при чем", это была провокация Порошенко, цитирует Коломойского российский сенатор.